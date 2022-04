Giornata della Terra, Riserva Moac a San Martino in Pensilis: «Quale pianeta»

Riserva Moac - Quale pianeta

SAN MARTINO IN PENSILIS. In occasione della Giornata della Terra, celebrata in tutto il mondo il 22 aprile, gli studenti dei tre plessi (San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone) dell’Istituto comprensivo “John Dewey” saranno coinvolti in laboratori didattici all’aperto e in aule "aumentate", su tematiche inerenti all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

“La Giornata della Terra tra arte, musica e parole” è l’evento organizzato con la collaborazione dei docenti e di ospiti illustri che terranno lezioni su apicoltura e orti botanici negli spazi antistanti gli edifici della scuola primaria e secondaria di San Martino in Pensilis dalle ore 9 alle 11.

Seguirà l'esibizione "La terra nella musica" del gruppo musicale Riserva Moac, che ha girato alcune scene del video "Quale Pianeta" proprio nella scuola nel comune bassomolisano. In caso di avverse condizioni meteorologiche, tutte le attività si svolgeranno nei locali dell'istituto comprensivo.

