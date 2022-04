Maggio larinese, "DoniAmo per San Pardo": parte la colletta

LARINO. «Si avvicina il “Maggio Larinese” con il suo fitto calendario di eventi. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, è grande il desiderio di tutti di tornare a onorare le nostre tradizioni», lo sottolinea il Comitato Feste.

«Già da alcuni mesi abbiamo messo in moto la macchina organizzativa. Nei prossimi giorni inizierà la consueta “questua” casa per casa: gli incaricati saranno riconoscibili tramite tesserino riportante nome, cognome e timbro della parrocchia.

Quest’anno anche i larinesi lontani possono contribuire ai festeggiamenti in onore del nostro patrono e dei nostri compatroni con una donazione tramite bonifico bancario.

Oltre alle consuete spese da sostenere per i festeggiamenti (luminarie, spettacoli pirotecnici, bande musicali, Siae, materiale informativo…) le donazioni andranno a sostenere i costi per gli spettacoli in programma la sera del 26 maggio (spettacolo comico de “I Ditelo Voi”) e del 28 maggio (concerto de la “Bandabardò). Grazie a ciascuno per quanto potrà fare: la festa si fa con il contributo di tutti! Coordinate bancarie: Iban: IT 48 V 02008 41051 000105759016. Intestatario: Parrocchia San Pardo. Causale: donazione volontaria Maggio Larinese».

