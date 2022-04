"Collefinocchio Vaccareccia" vince la Carrese di Chieuti

CHIEUTI. Appena conclusa la manifestazione storica della "Tradizionale Corsa dei Carri". L'edizione 2022 vede vincitore il carro di "Collefinocchio Vaccareccia"; secondo posto "Collefinocchio San Vito"; terza "La Cittadella", quarto posto per i "Giovanissimi".

Traguardo, come da disposizioni presso Rossini, dopodiché i carri sono arrivati in paese a passo, per poter arrivare al traguardo tradizionale, la chiesa di San Giorgio Martire.