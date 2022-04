Il disagio della civiltà, tra filosofia e psicanalisi

TERMOLI. Si terrà questa mattina all'hotel Meridiano di Termoli un convegno incentrato sul saggio Freudiano "il disagio della civiltà" ne parleranno insieme alla presidente Alessandra Ruberto e al moderatore il filosofo Claudio D'Aurizio, Franco Lolli, psicanalista Lacaniano e Alessandro Prezioso, filosofo e psicanalista lacaniano.

I tempi nei quali viviamo rendono sempre più importante l'interrogarsi sui meccanismi psicologici e sul rapporto tra individuo e società.

La presidente ha affermato che sebbene molti siano stati i progressi fatti negli ultimi anni, proprio ieri infatti il ministro Speranza ha annunciato come funzionerà il bonus psicologico varato dal governo, ancora lunga è la strada che bisognerà percorrere affinché il benessere psicologico venga considerato come diritto alla salute per tutti.

Galleria fotografica