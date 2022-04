Alla scoperta del Molise in moto con "I Kavalieri di Akashi”

Motogiro del Molise

TERMOLI. Primo Motogiro del Molise oggi, nella penultima domenica di aprile, con partenza da Termoli. L’Associazione “I Kavalieri di Akashi” hanno organizzato il raduno richiamando a Termoli e in Molise tantissimi centauri proveniente da diverse regioni del Centro-Sud. Puglia, Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Marche, oltre che dal Molise.

Il percorso prevedeva ampia escursione per scoprire le bellezze Molise, con un tragitto di 350 chilometri tra curve e scorci panoramici.

Degustazioni, aperitivi e cene in alcune location del basso Molise e tanta musica live, con ringraziamenti e premiazioni.

Come prima edizione bisogna riconoscere nonostante i tempi vissuti, che gli organizzatori loro stessi si sono meravigliati in positivo per la massiccia partecipazione dei centauri che hanno messo in mostra tutti belli tirati a lucido, dei mostri a due ruote che hanno fatto innamorare anche chi non ha lo spirito Bikers.

Galleria fotografica