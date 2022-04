Inno alla libertà, il messaggio musicale di Luigi Rosati

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Festa della Liberazione, un 25 Aprile, come molti sottolineano, dalle istituzioni e dalla società civile, davvero particolare.

Un "Inno alla libertà", è quello proposto dal musicista sangiacomese Luigi Rosati (arrangiamenti e canto di Tarquinio Ritota), che vuole lanciare un messaggio di speranza.

Autore di un'apprezzata raccolta di canti natalizi nel recente passato, "Gino", come lo chiama l'amico Oscar De Lena, da giovane ha suonato con diversi complessi molisani e per alcuni anni ha insegnato musica a numerosi giovani di San Giacomo degli Schiavoni e paesi vicini.

Ha sempre avuto la passione di scrivere testi che poi musicava. Le sue canzoni sono prevalentemente dedicate ai giovani con i quali lui si è sempre rapportato per trasferire la sua passione musicale. Dopo aver abbandonato per alcuni anni questa sua passione, da qualche mese ha rispolverato dai suoi cassetti, alcuni suoi spartiti che, insieme al musicista Tarquinio Di Tota di Campobasso ha riadattato con arrangiamenti moderni».

Poi, il pensiero di Oscar De Lena si focalizza sulla data odierna:

«Il 25 aprile in Italia è la Festa della Liberazione, si ricorda cioè l'anniversario della liberazione dal nazifascismo.

Durante la seconda guerra mondiale (1939-1945), dopo il 1943, l'Italia si ritrovò divisa in due: al nord Benito Mussolini e i Fascisti avevano costituito la Repubblica Sociale Italiana, vicina ai tedeschi e al Nazismo di Hitler, mentre al sud si formò in opposizione il governo Badoglio, in collaborazione con gli Alleati americani e inglesi.

Per combattere il dominio nazifascista si era organizzata la Resistenza, formata dai Partigiani. Questi erano uomini, donne, giovani, anziani, preti, militari, persone di diversi ceti sociali, diverse idee politiche e religiose, ma che avevano in comune la volontà di lottare personalmente, ognuno con i propri mezzi, per ottenere in patria la democrazia e il rispetto della libertà individuale e l'uguaglianza.

Il 25 aprile 1945 i Partigiani, supportati dagli Alleati, entrarono vittoriosi nelle principali città italiane, mettendo fine al tragico periodo di lutti e rovine e dando così il via al processo di liberazione dell'Italia dall'oppressione fascista.

Qualche anno dopo, dalle idee di democrazia e libertà, è nata la Costituzione Italiana. Il 25 aprile è la Festa della Liberazione: ricordiamoci che uomini e donne di tutte le età sono morti allora per garantirci i diritti democratici dei quali oggi godiamo».