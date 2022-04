Appassionarsi della propria città, gli studenti nel borgo antico

Alla scoperta del borgo antico

TERMOLI. Conoscere, scoprire, appassionarsi alla propria città, alla sua storia. È quanto hanno fatto stamani, nel borgo antico di Termoli, gli alunni delle seconde medie dell'istituto comprensivo Difesa Grande, accompagnati dalla insegnante Carla Di Pardo.

«Una mattina all’insegna della storia e dell’arte, complice la bellissima giornata, una passeggiata incantevole in compagnia dell’archeologa Lidia Di Giandomenico, di Me.mo Cantieri Culturali, ci siamo incontrati a piè di Castello nel Largo dei Fotografi, per una breve presentazione e per una introduzione, la visita è proseguita al Castello Svevo, poi alla Torretta Tornola, in seguito in Piazza Duomo, in Cattedrale per finire nella suggestiva viuzza più stretta d’Italia, d’Europa, no del mondo, boh, non si sa, di certo è molto stretta!», ha raccontato la Di Pardo.

L’intento era quello di visitare il centro storico e le botteghe artigianali e artistiche presenti nei vicoli e nelle stradine. Il progetto, nel rispetto del programma curricolare di storia dell’arte e in occasione della Giornata mondiale dell’Arte (che cade il 15 aprile, ma per via della settimana pasquale e le scuole erano in vacanza quindi rimandata ad oggi) che proseguirà nel progetto poi con una visita guidata, a giugno, presso il borgo medioevale dell’Isola di San Nicola facente parte dell’arcipelago delle Isole Tremiti.

La professoressa Carla Di Pardo ci ha parlato di questa iniziativa e di quelle che ci saranno nel corso di questa settimana, giovedì in collaborazione con l'associazione "Casa del Libro" e venerdì con il professore del liceo Artistico Michele Carafa, porteranno in giro per il centro di Termoli i ragazzi a visitare le statue in bronzo e in pietra posizionate in varie zone strategiche della città. Contesto didattico dove è bene che i ragazzi imparino a conoscere la città, la storia, i monumenti e quant’altro del luogo dove sono nati e vivono.

