Prevenzione in piazza Monumento, Lions Tifernus e Misericordia in prima linea

TERMOLI. Come abbiamo annunciato in precedenza, Lions club Tifernus e Misericordia di Termoli sono tornati domenica scorsa in piazza Monumento. Screening gratuito con la misurazione della pressione arteriosa e dimostrazione pratica di manovre salvavita nel lattante nel bambino e nell’adulto.

«La Misericordia di Termoli sempre a disposizione della popolazione».

Le attività del Lions Tifernus erano incastonate nel Lions day. Allestita una tenda da campo, nell'ambito del service "Viva Sofia.

Molti i passanti che sono stati coinvolti nelle manovre salva vita insegnate loro dai volontari. Non sono mancati i bambini che, sotto forma di gioco, hanno partecipato e imparato le importantissime manovre salva vita.

Insomma, sotto lo splendido sole termolese, il club Lions Tifernus, ha ancora una volta realizzato un servizio a favore del prossimo riscuotendo molteplici apprezzamenti.

Galleria fotografica