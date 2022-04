Bosco Lions e Leo alle Fantine, promessa mantenuta

CAMPOMARINO. In concomitanza del Lions Day, i soci Lions del Molise hanno onorato l'impegno preso a ottobre, con l'associazione Ambiente Basso Molise, per dar vita al Bosco Lions e Leo.

Nella mattinata del 24 aprile sono state piantumate circa 20 piantine spontanee di querce. Domenica mattina, nel bosco Fantine, alla periferia Sud del Molise, in territorio di Campomarino. Presenti all'evento, organizzato dal Lion Presidente di Zona Luisa Rotoletti i seguenti soci: Carmen D'Amico del club di Bojano, officer del service Le 4 R, sul riciclo e riuso; i presidenti dei club di Larino Umberto Massini, Termoli Host Giovanni Di Girolamo, Termoli Tifernus Ferrazzano e Luciano Scarpitti di Isernia.

Il presidente del Leo Club di Termoli Denny Martino, il socio Leo di Campobasso William Sergio e tanti soci dei club del Molise. Hanno contribuito all'evento anche il club di Campobasso e il club Satellite di Montenero di Bisaccia. Il presidente di Zona ha ringraziato l'associazione Ambiente Basso Molise, nella persona del presidente Luigi Lucchese per l'impegno preso per la rinascita del Bosco Fantine di Campomarino. Lucchese ha regalato ai club Lions il libro "Piccoli Amici" riguardante i piccoli uccelli ed il libro "Fratini d'Italia". I Lions anche in questa occasione hanno contribuito all'impegno per l'ambiente e al reinserimento nel mondo del lavoro dei detenuti della Casa circondariale di Larino, ulteriore impegno dell'associazione Ambiente Basso Molise.

La presidente della zona molisana Luisa Rotoletti ha auspicato la continuità dell'impegno per il Bosco Lions e Leo anche per i prossimi anni!

Galleria fotografica