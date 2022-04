"La mia casa il Mondo", il porto turistico accoglie le persone con Sindrome Down

TERMOLI. Nell’ambito delle manifestazioni e delle iniziative correlate alla giornata internazionale della sindrome di Down, in calendario il 21 aprile, abbiamo incontrato al porto turistico Marina di San Pietro due educatori dell’Associazione Italiana Persone Down, sezione di Campobasso, Sabrina Di Marco e Manuel Pannitto, con loro un gruppo di bambini, ospiti sulla costa per una due giorni a Termoli.

Uno step vissuto nell’ambito di un progetto “La mia casa il Mondo”, portato avanti sia nel Molise che a livello nazionale.

Con loro abbiamo parlato di progetti e speranze, promossi e auspicati in un contesto di affetto smisurato.