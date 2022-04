L'omaggio alla memoria del maresciallo Michelangelo Donato Vitale

Per non dimenticare

Per non dimenticare gio 28 aprile 2022

L'omaggio alla memoria del maresciallo Michelangelo Donato Vitale

PORTOCANNONE. Celebrato un 25 aprile particolare a Portocannone. «Oggi più di ieri possiamo immaginare cosa significhi vivere in una città cinta d’assedio, il non sentirsi al sicuro nella propria casa…oggi anche noi sappiamo quale sia il suono delle sirene che annunciano un attacco aereo.

La commemorazione di questa Festa della Liberazione è investita, anche per questo, di un significato particolarmente pregnante», affermano dalla maggioranza. Manifestazione alla presenza di sindaco e amministratori, dei familiari, della forza pubblica e del parroco don Michele, omaggio al sacrificio del maresciallo Michelangelo Donato Vitale, caduto per la Libertà in quel di Jesolo, all’indomani dell’8 Settembre. Il suo ricordo è stato affidato anche alle commosse parole di Roberto Ambrosin, presidente dell’Anpi di Jesolo, e di Loreto Tizzani, presidente dell’Anpi Molise. «Celebrando la Resistenza si è reso omaggio, ancora una volta, ai valori della Democrazia così come incisi nella nostra Costituzione, nell’auspicio che la lezione dei nostri Martiri possa valere ad interrompere le divisioni ideologiche, nella comune e impellente lotta ad ogni forma di oppressione della Libertà e dell’autodeterminazione dei Popoli».

Galleria fotografica