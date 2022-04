I carri si fanno col cuore: “Nga vjet i tre te mait”

URURI. “I carri si fanno col cuore”: l’espressione di uno dei protagonisti del libro “Nga vjet i tre te mait” è la cifra che caratterizza lo spirito del libro scritto da Di Pietro Di Lorenzo ed Enrichetta Glave, che racconta la corsa dei carri di Ururi; esso nasce dall’esigenza di colmare un vuoto nella storia di questo evento e dunque di creare una raccolta organica dei documenti e delle testimonianze di riferimento. L’incontro di presentazione con gli scrittori ed altri ospiti si è tenuto presso il Caffè Letterario, in Largo Tria, ed è stato moderato dal giornalista e conduttore televisivo Pasquale Di Bello, vero nume tutelare delle Carresi, il quale non ha potuto fare a meno di accennare all’ultimo proditorio attacco a questa tradizione da parte di una parlamentare europea: ennesima prova di quanto sia stata dura e quanto duri ancora la battaglia per la difesa di questa tradizione che tanto ci caratterizza e ci rappresenta. La passione, le emozioni, i ricordi contenuti nel libro sono stati i motivi dominanti del convegno, che ha rispecchiato in pieno lo spirito dell’opera presentata.

Le rappresentati istituzionali, sindaco Laura Greco e consigliera con delega alla cultura Rosaria Occhionero, entrambe appartenenti a famiglie di carristi, hanno raccontato di quanto sia stata importante per la loro formazione la partecipazione fin da piccole alla disciplina e alla forza derivanti da questa “militanza”, che ha saputo dare un’impronta particolare alla loro vita. Il parroco don Michele Di Legge ha rimarcato la connotazione religiosa dell’evento, con riferimento all’albero della croce, nostro simbolo patronale, e di quanto si “abbia bisogno di cielo” soprattutto nei momenti drammatici che stiamo vivendo; ha inoltre espresso la sua commozione all’idea di poter vivere per la prima volta i momenti solenni che riguardano i riti religiosi collegati alla gara. Anche l’intervento Di Gerarta Ballo, responsabile delle Relazioni Italia- Albania ha ribadito l’importanza delle tradizioni e il compiacimento per lo stato di conservazione della lingua arbereshe nella diaspora storica che ancora resiste in molte comunità dell’Italia Meridionale. Gli interventi dei due autori, Pietro ed Enrichetta, si sono alternati in letture di brani e informazioni sulla struttura dell’opera, scritta in perfetta sinergia e sintonia di vedute. L’intento comune è stato quello di valorizzare il patrimonio culturale e il valore antropologico della corsa dei carri, visto come un fenomeno di grande aggregazione sociale e di forte impatto emotivo e di riuscire a coniugare la memoria scritta con la tradizione orale. Penso che sia emblematica la stessa scelta del titolo dell’opera, “Nga vjet i tre te majit” (ogni anno il tre di maggio) perché dà l’idea di una scansione temporale nei ritmi di vita della nostra gente: da una mese all’altro noi aspettiamo il tre di maggio per vivere un’esperienza straordinaria, che non è solo una gara tra buoi, cavalli e uomini, ma una sfida collettiva che mette in gioco le speranze e le aspettative di tutti noi, che ci fa vivere l’ebbrezza esaltante della vittoria, o la dura amarezza della sconfitta, in un incontro collettivo che ci permette di liberarci delle tensioni accumulate nella quotidianità. La corsa è tutto questo e non è una questione di un giorno, ma come ci dicono le testimonianze raccolte nel libro, è un evento che ci accompagna nel corso dell’anno, nel ricordo delle cose passate e nell’attesa di quelle da realizzare nel futuro. Come dice Enrichetta, la peggiore iattura che possa capitare alla nostra tradizione è l’oblio, la damnatio memoriae, perciò è importante a suo parere avvicinare i ragazzi fin da piccoli a questa tradizione, per far capire loro la disciplina che c’è nella cura e degli animali e nel rispetto delle regole, che sono la premessa essenziale per la sopravvivenza della corsa. Molto commovente la sua lettera al padre scomparso, nella cui esistenza tanta importanza ha avuto la “seconda famiglia” quella dei carri, la visita quotidiana alla stalla, i momenti conviviali con gli amici carristi.

Il racconto di Pietro, oltre alle notizie storiche, ci ho portato a conoscere tanti aneddoti e tanti personaggi che hanno fatto la storia della corsa, mettendo in evidenza dinamiche relazionali che oggi ci fanno sorridere e da cui si evince il suo percorso di evoluzione, essendo oggi strutturata in associazioni che badano alla sua tutela e ne definiscono ruoli, strategie e gestione di uomini e animali.

Non manca nel libro un accenno al ruolo della donna nella Carrese, nel passato tenuta un po’ ai margini; oggi, senza considerare lo stress e la tensione che vivono mogli, madri, sorelle, figli di carristi, la corsa non avrebbe le sue caratteristiche senza il tifo e il sostegno delle donne.

In conclusione un libro da leggere, pieno di parole e immagini che servono ad arricchire la conoscenza di un evento così importante per tutti noi, per rendere più profonde le nostre radici e più solida la nostra identità.

Iana Puleggi