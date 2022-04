"Mai più soli", dal Servizio civile tornano a casa con un bagaglio umano e culturale

GUGLIONESI. Si è chiusa oggi, l'esperienza di Servizio Civile Universale, presso il Comune di Guglionesi, gestito dai Servizi sociali, il progetto "Mai più soli”, per Antonio Amoruso, Luigina Colaprete, Giada Cassetta e Marica Sfredda.

Sono loro i 4 ragazzi che, ad aprile 2021, hanno avuto la possibilità di vivere un anno di formazione e lavoro presso l’Istituzione comunale.

Portano a casa bagaglio, non solo culturale, ma anche e soprattutto umano.

“L’esperienza appena conclusa -affermano i ragazzi- ha rappresentato un momento di grande impegno civico, nonché un importante strumento di crescita personale, di partecipazione attiva, di condivisione di valori umani e solidaristici. È un’esperienza propedeutica all’ingresso vero e proprio nel mondo del lavoro. Speriamo che questa esperienza ci consenta di essere realmente coinvolti, in modo tale che anche in futuro possiamo rimanere in contatto con le istituzioni e con i loro progetti partecipativi"'. Un ringraziamento particolare oltre al sindaco avv. Mario Bellotti e all'amministrazione comunale, va alla dott.ssa Smargiassi Elmina coordinatore del servizio civile universale e la dott.ssa Cordisco Paola, supporto segretariato sociale che “ci hanno permesso non solo di raggiungere i moltissimi obiettivi che ci eravamo prefissati ma anche di aggiungerne di nuovi e di crescere come team, imparando da ognuno di loro sempre qualcosa di nuovo”. Grazie di cuore da Antonio, Giada, Luigina e Marica.

Parole che segnano la fine di un percorso durato un anno ma che apre le porte al mondo esterno. E, infatti, la dottoressa Smargiassi ha augurato loro un grande in bocca al lupo ha dichiarato che “Sono stati dei ragazzi veramente preziosi. Puntuali in tutto ciò che veniva loro richiesto e, soprattutto, non si sono mai tirati indietro nonostante ci potesse essere qualche difficoltà. E devo dire che purtroppo qualche difficoltà improvvisa c’è stata.

Per questo voglio dire grazie. Grazie di cuore a questi 4 ragazzi. Spero di aver lasciato, insieme a Paola, un buon ricordo.

Auguro loro il meglio, tanta felicità, tanta fortuna e tanta strada perché lo meritano”.

