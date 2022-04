Venne in visita a Termoli negli anni Trenta, Armida Barelli sarà proclamata "Beata"

TERMOLI. Armida Barelli, sarà beata la fondatrice di “Gioventù femminile” che visitò Termoli negli anni trenta.

Armida Barelli è stata un’educatrice, ma anche una delle fondatrici di “Azione Cattolica del Sacro Cuore”. Domani, 30 aprile, verrà beatificata nel Duomo di Milano.

Nacque nel 1882 a Milano da una famiglia benestante, si avvicinò sin dalla tenera età alla fede, in particolare nel collegio di Menzingen in Svizzera, dove vi rimase per cinque anni. Nel 1921 fu una delle fondatrici dell’Università Cattolica insieme a padre Agostino Gemelli, Ludovico Necchi e Francesco Olgiati. Intorno ai primi anni trenta del novecento visitò Termoli con padre Gemelli. Fu un evento molto importante all’epoca, anche perché Armida rappresentava un esempio e un simbolo per molte persone. Il suo impegno e la sua fede accompagnarono il cammino della sua esistenza, vissuta sempre in nome della carità e della santità. Nel 1949 le venne diagnosticata la paralisi bulbare, morirà il 15 agosto 1952 a Marzio, in provincia di Varese. È sepolta nella cripta dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano dal 1953.

Domani mattina, sabato 30 aprile, alle ore 10, nel Duomo di Milano sarà celebrerà la Santa messa di beatificazione dal cardinale Marcello Semeraro.