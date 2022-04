Art World Day a Termoli: alla scoperta delle statue in bronzo e in pietra

Art World Day a Termoli

TERMOLI. Celebrare l’arte nel mondo partendo da Termoli. La ricorrenza è quella del 15 aprile, ma è solo un trampolino di lancio verso iniziative significative, come l’incontro che stamani gli alunni dell’istituto comprensivo Difesa Grande, hanno avuto con l’artista Michele Carafa nel centro della città.

Protagonisti gli allievi di tre prime medie di via Po.

Giornata definita come Lectio Magistralis vera e propria, su come si plasmano statue in bronzo e in pietra, portando i ragazzi davanti alle sculture del famoso professore grecista termolese, Gennaro Perrotta, del fumettista di fama nazionale Benito Jacovitti e che proprio Michele Carafa ha creato, infine la statua del famoso cultore della termolesità genuina Carlo Cappella.

Dopo il bronzo si è passati alle statue di pietre prima quella posta nei pressi dell’edicola sotto i bastioni di via Roma, anche questa creata dal professor Carafa, poi saliti i gradini della scalinata del folklore si è arrivati a un’opera più recente in pietra fatta dallo Scultore sempre termolese Vanni Macchiagodena per denunciare la violenza contro le donne, Vanni è quello che ha realizzato la statua in bronzo di Gennaro Perrotta.

A conclusione della Lectio Magistralis, il gruppo è sceso nel piazzale dei Pescatori giù al Porto, davanti al Monumento alla Gente di Mare, altra bella opera in pietra creata da un altro grande artista termolese ma conosciuto nel mondo Achille Pace. Degna conclusione di una giornata magari fin troppo ventilata ma comunque bella e istruttiva grazie alla eclettica professoressa Carla Di Pardo e altre sue colleghe.

