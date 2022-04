Mario Milano e la battaglia del convoglio Duisburg: a 40 anni dalla medaglia d'oro

Per non dimenticare sab 30 aprile 2022

TERMOLI. Questa mattina, dalle 9.15, in sala consiliare, a Termoli, viene presentato il libro che celebra il quarantennale del ricevimento della Medaglia d'oro al valor militare del capitano di corvetta della Marina militare Mario Milano, nostro concittadino.

La sezione Anmi di Termoli, che patrocina la manifestazione, richiama tutta la cittadinanza a tenere alta la memoria storica della comunità nella consapevolezza che senza di essa non ci sarà il proprio presente passato e soprattutto il proprio futuro.

Alle 11.15 sarà officiata la santa messa nella chiesa di Sant’Antonio, da dove partirà un corteo per la deposizione della corona di alloro presso la targa sita vicino all'hotel Corona.

Verrà letta la motivazione ufficiale del conferimento e dopo la benedizione verrà eseguito il Silenzio.

Il volume è a cura di Gianni Bianchi, che narra le gesta di Mario Milano, comandante del Cacciatorpediniere Fulmine e la battaglia del convoglio Duisburg, iniziativa del Movm, il gruppo delle Medaglie d'oro al Valor militare d'Italia.

Prevista la presenza del nipote Fausto Milano.

In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario del conferimento della medaglia d’oro al valore militare del Capitano di corvetta Mario Milano, oggi, sabato 30 aprile Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale a Termoli. Con l’annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione, richiesta dal Gruppo di Termoli dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e allestita presso la sala consiliare del municipio di Termoli dalle 9 alle 12, con accesso regolamentato. Il bozzetto dell’annullo riproduce in forma stilizzata il volto del capitano Mario Milano. Completano l’annullo le scritte «Conferimento M.O.V.M. Capitano di Corvetta Mario Milano», «80° Anniversario» e «30.4.2022 – 86039 Termoli (CB)».

