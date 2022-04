La notte del lavoro narrato: si valorizzano le identità

GUGLIONESI. Il 30 aprile di ogni anno si svolge “La Notte del lavoro narrato”, una iniziativa ideata dal sociologo e narratore Vincenzo Moretti per raccontare e condividere storie di “lavoro”.

Il “lavoro” visto non solo nella sua (importante) funzione economica e produttiva ma anche nella sua “dimensione irrinunciabile della vita sociale” e mezzo “per la crescita personale, per stabilire relazioni sane, per sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo” (come sottolineato da Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti”).

Il tema di questa nona edizione sarà il “lavoro come identità”.

Un tema, questo, che spesso richiama “luoghi” e saperi manifatturieri (frequentemente inutilizzati) che contraddistinguono il nostro territorio e che possono riattivare, ancora oggi (nonostante l’attenzione sia rivolta quasi esclusivamente alla transizione ecologica e digitale), dinamiche economiche e sociali particolarmente importanti per il nostro territorio.

Parlare quindi di “lavoro come identità” significa mettere al “centro” dell’attenzione un modello di sviluppo che punta a valorizzare le risorse materiali e immateriali del territorio; che punta, attraverso una efficace azione di “animazione territoriale”, a mobilitare, sul tema dello sviluppo locale, l’intera comunità; che punta a far emergere le potenzialità del territorio coniugandole con le capacità/competenze dello stesso stimolando la voglia di “mettersi in gioco”, di partecipare attivamente e direttamente ad un percorso di crescita economica e sociale della comunità.

Quest’anno “la Notte del lavoro narrato” a Guglionesi, coincide con la ripresa, dopo la difficile emergenza sanitaria, del corso di merletto a tombolo guidato da Bianca Gentile.

Una esperienza, questa, che racconta storie di lavoro “creativo e manifatturiero”, di “luoghi/occasioni” di incontro particolarmente importanti in un momento in cui si sente la forte esigenza di (ri)costruire quelle “relazioni sociali” fortemente limitate proprio dalla pandemia.

Con la ripresa del corso di merletto a tombolo, proveremo a riannodare il percorso avviato con la sottoscrizione, presso la Sala Consiliare del Comune di Guglionesi, di un protocollo d’intesa (tra diverse associazioni) teso proprio a promuovere e valorizzare il merletto, nelle sue diverse declinazioni territoriali.

Una lavorazione, questa, considerata patrimonio storico e culturale dall’attuale normativa nazionale e regionale.

Certo, la guerra in Ucraina ha cambiato lo scenario e la nostra stessa percezione delle cose; ci ha riproposto immagini di morte e distruzione, di stragi e forni crematori, di milioni di persone (in prevalenza donne e bambini) in fuga dai loro territori e dalla loro vita.

Immagini che pensavano “passate” o, quanto meno, “a noi” lontane.

La mostra biografica su Primo Levi, che abbiamo inaugurato il 25 aprile, appare, in questo scenario, drammaticamente attuale. La mostra ci fa rivivere, attraverso gli occhi e la testimonianza di Primo Levi, la sconvolgente vergogna dei campi di concentramento e delle leggi razziali; ci invita a “tramandare” questa testimonianza perché “ciò che è accaduto può ritornare”.

Per questo motivo Sabato 30 aprile dalle ore 21 alle ore 23 e domenica 1 maggio dalle ore 9,30 alle ore 12,30 terremo “aperta” la mostra biografica su Primo Levi (allestita presso i locali adiacenti la scuola di musica – Villa comunale Castellara) per: riflettere sugli orrori della guerra e sull’importanza di perseguire, con ostinazione, la pace e la libertà dei popoli; ammirare gli “attrezzi del mestiere” (di lavoro) con i quali vengono realizzati i merletti che rappresentano una preziosa e importante forma di artigianato artistico fortemente radicata nella storia e nella cultura dei territori.