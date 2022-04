La benedizione dei Carri, entusiasmo travolgente a San Martino in Pensilis

Entusiasmo a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Tutti pazzi per la Carrese a San Martino in Pensilis. Ci sono tutti gli ingredienti per un successo epocale oggi nell'edizione 2022 della Corsa dei Carri: il ritorno dopo due anni di pandemia, condizioni meteo gradevoli e il sospiro di sollievo per la fine dell'inchiesta sull'indagine portata avanti dal 2014. Traversie che paiono dietro le spalle ormai.

Entusiasmo travolgente in paese, tantissima gente, anche dal basso Molise, dal resto del territorio regionale e dall'alta Puglia.

Presenti rappresentanti istituzionali ai vari livelli, emozione vibrante durante la benedizione dei Carri, col parroco don Nicola Mattia e il popolo giallorossi dei Giovanotti, quello biancoceleste dei Giovani e i gialloverdi Giovanissimi.

Galleria fotografica