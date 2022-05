La "Staza": il sentiero del popolo croato alla ricerca di un futuro migliore

BASSO MOLISE. Nel giorno del primo maggio la comunità croata del Molise celebra la festa del Maja ad Acquaviva Collecroce e culmina anche nelle celebrazioni dei 500 anni dall'arrivo dei croati a Montemitro, in memoria di tutti i profughi che hanno perso la vita per un futuro migliore. C'è l'esposizione della targa-ricordo sulla "Staza", il sentiero dei popoli alla ricerca di un futuro migliore.

"Staza"—il sentiero, è il nome di un punto ben preciso di un percorso che fa da "finestra" tra il franoso insediamento dei nostri antenati chiamato Selo (Paese) e la collina rocciosa su cui poggia Montemitro che nel 1702 era chiamata Monte Mitulo. La parola "Staza" è un termine croato molto antico che sta a significare un sentiero stretto, che in questo contesto richiama coloro che, costretti a fuggire cercano sicurezze: i profughi croati fuggiti dalla persecuzione ottomana; gli emigrati da Montemitro verso "un futuro migliore"; i nuovi profughi che da guerre e carestie vanno alla ricerca di un rifugio. La tradizione orale del paese vuole che i nostri antenati siano venuti "dall'altra parte del mare" in un venerdì del mese di maggio in località "Selo" portando una statuetta di Santa Lucia. Per cui il venerdì e la Santa richiamano al passaggio dalla croce della trasmigrazione alla luce delle nuove terre ("ad lucem per crucem"), una croce che attualmente in località "Staza" richiama il "sentiero stretto" dei popoli in cerca di una vita migliore; una croce che indica la comunità cristiana chiamata a vedere in Cristo, morto e risorto, il proprio sentiero stretto, il proprio passaggio, il proprio esodo, la propria Pasqua, la propria vittoria.

