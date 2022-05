Trekk-Eat: associazioni di volontariato alla riscoperta del territorio

CASACALENDA. Dopo due anni di stop causa Covid, torna Trekk-Eat, la giornata che le associazioni di volontariato del basso Molise dedicano alla riscoperta del territorio.

Con ritrovo alle ore 9 davanti al Municipio di Casacalenda, gli appassionati di camminate affronteranno un percorso di circa 4,5 chilometri, che prevede un dislivello di 298 metri. Il gruppo farà tappa nel sito archeologico di Gerione, per apprezzare le bellezze architettoniche di quell’area e, intorno alle 13, celebrerà un momento conviviale. Storia, paesaggio e tradizione culinaria si fonderanno in questa che sarà la terza edizione dell’evento organizzato dall’associazione Il Valore, in collaborazione con Csv Molise, Avis Santa Croce di Magliano sezione Angelo Tatta, Ambiente Basso Molise, Lilt Campobasso e Corrilabruzzo.

«Odori, colori e profumi ci faranno vivere una giornata nella natura – ha spiegato Cinzia Vizzarri, presidente l’associazione Il Valore - come dice il titolo stesso ‘Trekk-Eat’, l'evento si compone di due parti: la prima prettamente sportiva di trekking e la seconda votata alla degustazione di un menù a km 0. Il sentiero ci condurrà al sito archeologico di Gerione, risalente al 217 A.C. passato alla storia in quanto divenne fortezza di Annibale. A fare da guida l’archeologa Maria Teresa Occhionero, che si occupò del recupero dell’area.

Successivamente ci sposteremo all'agriturismo Fonte Mazzocca per gustare piatti della tradizione realizzati con prodotti locali. Conoscere il territorio è importante, apprezzarlo e proteggerlo è un dovere, ma piacevole». La giornata si concluderà con musica e danze tipiche del luogo, grazie all’esibizione del gruppo Bufu Kalena. Tra i partner dell'evento anche Paolo Pasquale, referente del portale Turismoinmolise.

Galleria fotografica