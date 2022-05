Il Consiglio comunale di Ururi premia il professor Antonello Fabio Caterino

URURI. Al termine del consiglio comunale di giovedì, l'amministrazione comunale ha conferito una targa di merito al professor Antonello Fabio Caterino per il suo indefesso lavoro di ricerca linguistica. Già alcune settimane fa la giunta ha fatto una delibera per creare una partnership con l'Istituto di Linguistica Forense che il Prof. Caterino ha voluto stabilire, come sede legale, proprio a Ururi e creare un osservatorio nazionale sulla lingua arbereshe facendo così arrivare a Ururi i migliori linguisti italiani ed internazionali, considerate le numerose collaborazioni che Antonello Fabio Caterino ha anche con l'estero. Quindi Ururi potrà diventare una vetrina di primo piano nell'ambito degli studi linguistici.

Avere un osservatorio è molto importante perché significa organizzare in un unico contenitore altamente scientifico tutto ciò che riguarda la cultura arbereshe, mentre prima si andava in ordine sparso con lavori e studi non organizzati. Il riconoscimento ad Antonello Fabio Caterino è quindi per i suoi studi di ricerca nonostante la giovane età e per aver dato riscatto ad un territorio, grazie all'Istituto di Linguistica Forense, che potrà diventare un punto di riferimento per l'intera regione e per chiunque si interessi di lingua e cultura arbereshe.