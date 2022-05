«Piazza del Sapere», sipario sul progetto del Servizio civile alla Biblioteca "Kodra"

TERMOLI. Si è concluso ieri il progetto di Servizio Civile "Piazza del Sapere" che ha visto coinvolti quattro ragazzi nelle attività della biblioteca comunale "Ibrahim Kodra" e dell'Istituzione Turismo e Cultura del Comune di Campomarino.

Un anno intenso, nel quale sono stati raggiunti obiettivi importanti e potenziati i servizi culturali e turistici per il pubblico.

In dodici mesi i ragazzi hanno svolto un lavoro straordinario, dando nuova vita alla biblioteca con attività di vario genere: catalogazione di centinaia di nuovi libri, ampliamento e potenziamento della nuova App, servizio nell'Info Point turistico del Lido, accoglienza del pubblico e dei turisti, organizzazione di eventi, convegni e tanto altro.

Un percorso di crescita importante, nello spirito di comunità e di volontariato che anima il servizio civile.

Maria Chiara Dell'Anna, Marta Esposito, Arianna Pescatore e Giovanni Picanza, guidati dall'OLP e direttore Marco Altobello e dallo staff dell'Istituzione Cultura, hanno vissuto un'esperienza importante a servizio della comunità, un'avventura fatta di momenti indimenticabili alternati a momenti più complicati. I volontari del Servizio Civile hanno condiviso momenti di gioia, ma anche di difficoltà vivendo un'esperienza importante per la loro crescita personale e per la crescita dell'intera comunità. Un'esperienza che avrà sicuramente un posto significativo nella loro mente e nel loro cuore! L'OLP ringrazia il comune di Campomarino per aver aderito al progetto ma soprattutto ringrazia i ragazzi volontari che hanno contribuito a vivere un anno intenso e bellissimo.

Grazie ragazzi!

Galleria fotografica