La pace disegnata dai bimbi dell'Ucraina

TERMOLI. Un aiuto concreto a 250 bambini orfani dell'Ucraina era stato chiesto dall'associazione Apolonia nella Settimana Santa, a ridosso della Pasqua.

L'associazione presieduta da Dagmara Sobolewska, attiva da subito a sostegno della popolazione aggredita dalla Russia, ha ricevuto una testimonianza speciale proprio da loro, dagli orfani.

«Ho ricevuto una lettera speciale dai bambini dell'Ucraina e dalla loro insegnante, la signora Natalia Garnik. Ammetto di essere molto commossa e ringrazio a nome mio, nonché i membri di "Apolonia" e tutte le persone di buona volontà per questo accento di amici - ha riferito Dagmara - nonostante questa crudele tragedia, hai trovato la forza, la disponibilità e il tempo per inviarci una lettera su questo valore spirituale unico. Grandi cose si possono ottenere unendo le forze. Trasmetto a tutti gli amanti dell'Associazione Polacco-Italiana "Apolonia" in Italia queste opere d'arte pacifiche per bambini. Che ci incoraggino a continuare ad aiutare sotto forma di ulteriori beni, incoraggiamento, buona parola e sorriso».

