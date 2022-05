La città che legge: in piazza Monumento la festa dei libri

TERMOLI. Sempre maggiori proseliti per le casette dei libri a Termoli.

L’iniziativa voluta fortemente dalle associazioni del territorio, come “il Mosaico”, che vede in prima linea il consigliere comunale di maggioranza Enrico Miele.

Una campagna che sta coinvolgendo vari quartieri e anche scuole, come avvenuto giovedì scorso in piazza Monumento.

Alcune classi sono uscite dalle aule e con un libro a testa in mano si sono diretti presso una delle casette del libro sparse in alcuni punti della città in piazza Monumento, ad attenderli c’erano l’assessore alla Cultura Michele Barile e l’assessore all’Istruzione e Politiche Sociali Silvana Ciciola, la docente Carla Di Pardo, la preside Rosanna Scrascia e lo stesso Miele. Presente anche Gabriella Manes che assieme alla sua famiglia è ideatrice delle casette dei libri sparsi per la città.

Dopo questo primo step, le classi della Bernacchia avevano un altro appuntamento al Terzo corso, presso la sede dell’associazione la Casa del Libro, presieduta da Daniela Battista.

Termoli che legge è il progetto che permette appunto ai ragazzi di portare libri letti e scambiarli con altri non letti per appunto divulgare facendo sviluppare l’esercizio mentale.

Iniziativa più che lodevole che trova i favori sia dei ragazzi che l’hanno adottata con entusiasmo e sia anche dei docenti e amministratori come potrete seguire nelle interviste che seguiranno.

