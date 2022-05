In festa anche la comunità di Santa Croce "Nell'ultimo sabato di aprile"

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Per un gioco del calendario, nel basso Molise, oltre alla Carrese di San Martino in Pensilis, sabato 30 aprile in programma appunto… "L’ultimo sabato di aprile" a Santa Croce di Magliano. Come ha proposto il portale locale SantaCroceonline, «Il fantastico dipinto di Pietro Mastrangelo, che ritrae il Capriglione - versione poeta - autore della favolosa lirica "U luteme sabbete d'abbrìle", ad annunciare il programma della festa - edizione 2022 - che ha visto il momento più sentito nella Benedizione degli animali a cospetto della Madonna Incoronata, ai piedi del campanile della Chiesa di San Giacomo Apostolo, al termine dei rituali "tre giri". Con l'impegno del Comitato feste della Parrocchia, il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale e la collaborazione con l'associazione Gepa, la tradizionale benedizione torna dopo due anni di blocco a causa dell'emergenza sanitaria. E a tavola non è mancata la tipica treccia di Santa Croce di Magliano, benedetta anch'essa a tracolla di pastori e cavalieri. La Messa Solenne è stata presieduta dal vescovo Gianfranco de Luca. Nel pomeriggio la processione con la storica figura de "U scarciacàppe".

Tra gli eventi collaterali la cerimonia di gemellaggio tra la Pro Loco Quattro Torri di Santa Croce di Magliano e una nutrita delegazione della Pro Loco di Bari - IV Municipio nel segno dell'amicizia, dell'accoglienza e della promozione turistica. Ieri sera, infine, l'intrattenimento musicale con il concerto del gruppo Beatska in Piazza Marconi. «Dopo due anni sofferti a causa della pandemia, la partecipata festa in onore della Madonna Incoronata con la caratteristica benedizione degli animali torna a rivivere nella nostra comunità donando a noi tutti un ultimo sabato di aprile all’insegna della rinascita – ha sottolineato l’amministrazione comunale - si riparte dalle tradizioni, dalla fede, dall’amore di un popolo per le sue origini, dall’attaccamento fiero alla sua identità e alla sua storia. Un grazie al Comitato Feste della Parrocchia, a don Costantino, all’Assessore alla Cultura Giuliana Petruccelli, ai volontari della sezione locale di Gepa, alla comunità, a tutti i partecipanti che hanno reso questa giornata così bella e agli operatori della ditta Montagano che saranno impegnati nelle attività di pulizia delle strade interessate dai festeggiamenti».

Galleria fotografica