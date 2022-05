In viaggio per l’Isola dei Bambini

Campomarino La pedalata solidale per sostenere la Casa-famiglia nelle Filippine arriva in Molise.

CAMPOMARINO. In viaggio per l’Isola dei Bambini, la pedalata solidale per sostenere la Casa-famiglia nelle Filippine arriva in Molise.

Un viaggio a pedali che attraversa l’intera Europa, da Faro Tainaro nel sud della Grecia sino a Capo Nord in Norvegia.

Una lunga e significativa pedalata, quella di Francesco, iniziata il 23 aprile e che oggi farà tappa a Campomarino, dove alle h. 20.00 a Palazzo Norante si terrà un “aperitivo solidale” per sostenere le spese alimentari della Casa-famiglia di Isla ng Bata, nelle Filippine.

Isla ng Bata, l’isola dei Bambini, lavora ogni giorno per dare un futuro a bambine a bambini soli, abbandonati o vittime di violenza, affinché abbiano la possibilità di ricevere l’amore di una famiglia, di vivere un’infanzia serena e di realizzare i loro sogni. La struttura è stata aperta nel 2010, a Calabnugan, grazie all’impegno di Francesco e Flora che hanno fondato l’associazione e che vivono stabilmente nella struttura insieme ai volontari che hanno scelto di intraprendere questo cammino.

Il viaggio in bicicletta di Franceso avrà la durata di tre mesi, durante i quali saranno organizzati tanti piccoli e grandi eventi insieme a volontari e sostenitori di tutta Europa.

Lo scopo è quello raggiungere un traguardo molto importante, quello del diritto al cibo per ogni bambino, in qualunque parte del mondo!

Campomarino è una delle 27 tappe italiane, l’unica in Molise, di una straordinaria avventura all’insegna della solidarietà che vedrà coinvolte 73 città, tra cui alcune tra le più grandi capitali europee.

Un percorso che coinvolgerà nove Stati, per più di 6.000 chilometri, una sfida, una voce che viaggia sulle ruote di una bici e che punta dritta al cuore di chi, come Isla ng Bata, sogna un mondo in cui nessun bambino debba vivere nella paura, nella povertà e nella violenza.

L’obiettivo di coprire uno dei costi più importanti per la struttura, quello per il cibo, può essere raggiunto attraverso le donazioni da effettuare al link dedicato.

Galleria fotografica