Tutto pronto a Ururi: la grande attesa per la Carrese

URURI. Tutto pronto per svolgere, quest’anno, la tradizionale corsa dei carri trainati dai buoi. Il conto alla rovescia è partito ma, per arrivare a questo punto, con il paese pronto per tutto il cerimoniale relativo alla Carrese vale a dire la benedizione del due maggio con i carri addobbati a festa, la benedizione del tre maggio prima di scendere giù verso la partenza, ci è voluto un periodo di intenso lavoro, portato avanti com’è noto dalle amministrazioni e dall’Unione Carresi, in sede istituzionale e prefettizia, dopo lo stop del 2020 e 2021.

L’ultima corsa, del 2019, fu vinta dai Giovanotti.

L’appello è quello di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di sicurezza, per dare un valore significativo al lavoro durato un anno! In occasione dei festeggiamenti per il Santissimo Legno della Croce a Ururi.

Adrenalina al massimo per gli appartenenti ai carri dei Giovanotti, Giovani e Fedayn.

Al debutto la neo amministrazione Greco in questa primavera così particolare, che ripropone le feste di aggregazione sociale e devozionale, assieme alla Carrese, dopo la fine dello stato di emergenza.

Galleria fotografica