Colpo di scena a Ururi, si ritira il carro dei Fedayn: in lizza solo Giovanotti e Giovani

URURI. Primo colpo di scena a Ururi. Sarà corsa a due: in gara soltanto Giovanotti e Giovani. A sorpresa il Carro dei Fedayn rinuncia alla corsa per ragioni di ordine veterinario.

C’è un carro nella rotonda all’ingresso del paese, sopra lo spartitraffico, ad accogliere i visitatori che giungeranno ad Ururi con la scritta “Hora Qerrevet” (il paese dei carri) ad indicare l’importanza che i carri rivestono per tutta la comunità di Ururi.

Dopo lo stop forzato per via della pandemia, finalmente, anche a Ururi si corre oggi, il 3 maggio. Sarà anche la prima Carrese per la neo sindaca, Laura Greco.

Dopo quella di San Martino in Pensilis (vinta dai Giovanotti, seppur con coda polemica e ricorso respinto sui Giovani), sarà la volta della corsa dei carri di Ururi, anch’essa avvincente e competitiva! Nell’ultima edizione del 2019 anche a Ururi trionfarono i Giovanotti.

L'adrenalina, la tensione, la speranza, è già palpabile nell’atmosfera e si percepisce un mix di emozioni contrastanti.

Nel giorno della corsa, dopo un’altra benedizione del parroco vige il silenzio più assoluto: i due carri rimasti in lizza si dirigono in ordine di merito verso quello che viene chiamato lo “sfilaturo” presso la masseria Bosco Pontoni a circa 4 km dal paese. Lì girano grazie a gruppi di persone che coadiuvano e comincia una gara al cardiopalma. Chi li vede in paese, cerca di sapere-oggi più facilmente grazie ai telefonini- chi è primo, se c’è distanza tra i carri o se sono ravvicinati. Le urla cominciano a farsi sentire, i pianti, la paura, gli scongiuri, fino a quando non fanno capolino i primi colori: sono i Giovanotti, sono i Giovani.

La particolarità della corsa dei carri a Ururi è che il vincitore si determina quasi sempre in paese, nel centro abitato, dove il percorso si sdoppia ed il carro che arriva primo deve imboccare la via Tanassi, più lunga di circa 19 metri. Chi segue deve imboccare la strada della chiesa nuova. I carri poi si congiungono nella vasta piazza Municipio e vince chi imbocca prima con il timone del carro, anche per pochi secondi, la Via commerciale che conduce alla Chiesa Madre. Il vincitore prenderà la bandiera dalle mani del Sindaco ed il giorno seguente avrà l’onore di portare in processione il Santissimo Legno della Croce!

Quando viene ufficialmente consegnata la bandiera al carro vincitore è un tripudio di colori, di esultanza, di giubilo, di pianti di gioia o di tristezza per chi è sconfitto, per poi fare una sfilata lungo le vie del paese inneggiando ai propri colori e facendo sfottò per gli sconfitti. I sentimenti che si provano sono gli stessi per tutti e tre i paesi molisani della Carrese (vittoria, sconfitta, tristezza, gioia, ansia, paura, adrenalina), ciò che fa la differenza sono le modalità e, la Corsa dei Carri di Ururi, benché più breve, ha la caratteristica dello sdoppiamento del percorso che la rende veramente emozionante. Adesso non resta che saper chi sarà il vincitore di quest’anno e se verrà confermato o meno l’ordine di arrivo dei carri com’era stato lasciato pre-pandemia: Giovanotti (giallorosso) primi e Giovani (biancoceleste) secondi, visto che chi ha avuto la piazza d'onore del 2019, i Fedayn, ha rinunciato.