Fake news… dallo spazio, la bufala social del pericolo cosmico

TERMOLI. Ancora una volta, false notizie corrono sui Social, stavolta è il turno di un imminente impatto tra un "grosso masso spaziale" e il nostro pianeta.

Dopo due anni di pandemia, una guerra mondiale alle porte, non poteva che mancare l’asteroide "2009 JF1".

Nominato così perché il 4 maggio 2009, il telescopio Catalina Sky Survey in Arizona – Progettato per scansionare grandi aree del cielo ogni notte per cercare asteroidi e comete vicino alla Terra – Nelle sue osservazioni ha trovato questo asteroide.

Molti siti dicono che "2009 JF1 è enorme oltre 100 metri, grande come la Piramide di Giza", in realtà per le sue reali dimensioni non è mai stato classificato come un oggetto potenzialmente pericoloso.

Quando si condivide una notizia su un account social o la si diffonde su chat, bisogna prestare molta attenzione; a volte, infatti, nella fretta di condividere o fidandosi di chi ci ha inviato un contenuto, diffondiamo notizie false.

Le fake news ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi, sarà per "l'imminente impatto con la Terra".

Non ci resta che ridere.