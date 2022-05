"Un Lavoro migliore", premio nazionale agli studenti del liceo D'Ovidio

LARINO. Nel corso di un anno scolastico gli studenti sono continuamente sollecitati ad addentrarsi nella complessità del reale attraverso una pluralità di linguaggi che arricchiscono il percorso scolastico, di per sé già ricco e affascinante, fornendo nuovi stimoli e nuove chiavi per leggere le sfide di una realtà in continuo mutamento. Ad aggiungersi ai numerosi riconoscimenti che sono stati tributati quest’anno agli studenti del Liceo D’Ovidio di Larino, proprio in questi giorni, arrivano comunicazioni di ulteriori successi.

Complimenti alla studentessa Eleonora Iacurti, della classe 2A, che con il video “Un Lavoro migliore” si è aggiudicata il Primo Premio Nazionale nel concorso bandito dal Rotary sul tema del Lavoro, nell’ambito dell’iniziativa “Legalità e cultura dell’Etica”. Sempre nello stesso concorso, nella sezione foto, lo studente della 3A Marco Petriella si è aggiudicato il terzo posto con la foto “Di generazione in generazione…pane”; una menzione speciale per il manifesto è stata attribuita alla studentessa Grabriella Nuonno della classe 1A.

Nel Secondo Concorso “Salviamo la nostra terra”, promosso dall’Irsae Molise, il pop-up che ritrae la terra in fiamme, prodotto dalle studentesse Carmen Pastorini, Sara Prisco e Karola Vignale della classe 2A, si è aggiudicato il Secondo posto.

Un riconoscimento importante anche per gli studenti Matilde Di Liello della 3^ A e Guglielmi Luca della 3 B, i quali hanno ricevuto una menzione nella settima edizione del concorso nazionale "Una poesia dal cassetto" e vedranno la propria poesia pubblicata in un’antologia.

