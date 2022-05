"Fisco e legalità", la civiltà di pagare le tasse

"Fisco e legalità", la civiltà di pagare le tasse

TERMOLI. “Fisco e legalità” questo il titolo dell’incontro con gli studenti dell’Istituto Ettore Majorana.

La fiscalità è una tematica che occorre conoscere, sensibilizzando anche le giovani generazioni che rappresentano il futuro su un tema di ordinaria quotidianità. In particolare per i giovani studenti che si stanno avvicinando al mondo del lavoro. L’importanza per la collettività di contribuire con il pagamento delle tasse –facendo così il proprio dovere- e con un giusto comportamento nei confronti dello stato. Si è affrontato il tema dell’evasione fiscale e delle sue conseguenze. Ma anche la differenza tra evasione ed elusione fiscale, fenomeni dilaganti che contrastano con l’obbligo tributario imposto dalla legge e inevitabilmente si è parlato anche delle distorsioni di mercato e dei danni sociali che provocano. Perché il messaggio fondamentale è che tutti devono pagare le tasse.

L’incontro di questa mattina, che si è tenuto presso l’istituto Ettore Majorana ha visto questa tematica rapportarsi con i ragazzi più giovani, le classi quarte degli indirizzi: informatico, elettronico, meccanico e chimico del suddetto istituto. Protagonisti del convegno: la professoressa Angela Fatica, l’avvocato Antonio Liberatore, l’avvocato Fabio Nato e il generale Antonio Di Iulio.

Un progetto voluto dall’Amt (associazione magistrati tributari) e in collaborazione con i Lions di Termoli e voluto fortemente dalla dirigente, la professoressa Maria Maddalena Chimisso.

Sulla legalità l’istituto ha tenuto anche altri incontri, ricordiamo il convegno che si tenne a novembre scorso sul tema della violenza sulle donne, così da sensibilizzare la stragrande maggioranza dei ragazzi a questo tema drammatico e purtroppo ricorrente.

Il convegno di questa mattina: “Fisco e legalità” è servito principalmente ad informare ed educare le giovani generazioni sulla legalità. Sono stati trattati diversi argomenti di diritto tributario e di diritto finanziario.

L’incontro è stato seguito con molta attenzione dai ragazzi, che sono intervenuti con domande e richiesta di spiegazioni e precisazioni, così da capire ancora meglio la tematica.

“L’argomento della legalità si presta ad essere analizzato sotto tantissimi aspetti” così come ci ha ricordato il generale Di Iulio. Una materia non facile, ma che proietta i giovani inevitabilmente verso il futuro, il futuro lavorativo.

E' stato il secondo degli incontri con il tema della fiscalità, perché la settimana scorsa c’è stato un altro convegno presso l’Istituto Ipseoa Federico di Svevia di Termoli.

Ha moderato l’incontro l’avvocato Liberatore. Durante il convegno è stato proiettato anche un video per gli studenti. In conclusione dell’incontro, Liberatore ha chiuso il convegno con una bellissima frase del giudice Rosario Livatino.

Galleria fotografica