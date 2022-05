Il maltempo annaffia la voglia di azalee, 200 piante consegnate in poche ore

La festa della mamma e la ricerca contro il cancro

TERMOLI. L’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc torna a colorare tantissime piazze, fisiche e virtuali, in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Un fiore speciale che in 38 anni di vita è diventato il simbolo della Festa della Mamma e un prezioso alleato per la salute al femminile. L’Azalea della Ricerca ha infatti permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro. Risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, per curare con maggiore efficacia tutte le pazienti.

«Francesca, curata per un tumore alla tiroide, e la sua bambina Cecilia, sono le testimonial di quest’anno. Con la nostra Azalea e il vostro aiuto, facciamo rinascere in tante donne la speranza in un futuro libero dal cancro», il messaggio dell'Airc.

In piazza Monumento a portare le azalee sono stati i volontari dell'Avis, e detto con soddisfazione, «Ci hanno letteralmente assaltato», le parole del presidente onorario Mario Ianieri. In poche ore sono state consegnate duecento piante. Altro che maltempo...





Galleria fotografica