Festa di San Timoteo, martedì sera la benedizione del Crocifisso

TERMOLI. Iniziato ieri con le celebrazioni delle messe, la supplica alla Madonna di Pompei e il Santo Rosario meditato, il programma della festa liturgica di San Timoteo, che alle 19 di domenica 8 maggio ha visto anche il via al sacro triduo, con la celebrazione eucaristica presieduta da don Gianmarco Medoro, parroco di San Donato in Roccamorice e di San Lorenzo in Abbateggio.

Domani sera dopo la santa messa delle ore 19, presieduta da monsignor Domenico D’Ambrosio, sarà benedetto il Crocifisso posto all’ingresso della chiesa di San Timoteo. «Grazie alla ditta Occhionero di Ururi per l’installazione», il messaggio pubblicato dal parroco don Benito Giorgetta sulla pagina Facebook personale.

IL PROGRAMMA

Lunedì 9 maggio 2022

“Tutta la sacra scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per… convincere, correggere…” (2Tm 3,16-17)

18,30 santo rosario meditato

19,00 Presiede la celebrazione eucaristica don Lino Antonetti, vicario parrocchiale S. Maria degli Angeli – Termoli

Martedì 10 maggio 2022

“Tutta la sacra scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia…” (2Tm 3,16-17)

08.30 Esposizione SS. Sacramento – Recita delle lodi – Preghiera di adorazione personale – Confessioni

12.00 Benedizione eucaristica

18.30 santo rosario meditato

19.00 Presiede la celebrazione eucaristica S. E. Mons. Domenico D’ambrosio già vescovo di Termoli-Larino e arcivescovo emerito di Lecce

Mercoledì 11 maggio 2022

Solennità di san Timoteo

08.30 Santa Messa in Cattedrale presieduta dal vescovo S.E. Mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino

17.00 Santo rosario meditato

18.00 Solenne pontificale presieduto da Sua Eminenza Cardinale Enrico Feroci

19.00 Processione per le vie principali della città.

