Ci racconta la sua #STORIA vocazionale, la testimonianza di suor Lucilla

Suor Lucilla ci racconta la sua #STORIA vocazionale

TERMOLI. In occasione della 59esima Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che ricorre domenica 8 maggio 2022, la diocesi di Termoli-Larino propone un piccolo itinerario di animazione vocazionale a cura del Centro diocesano per le vocazioni “La Sorgente”. Sono diverse le iniziative rivolte a tutti, in particolare ai più giovani. Una rinnovata preghiera a livello personale e comunitario nella messa di domenica 8 maggio con le preghiere dei fedeli dedicate alla Giornata. “Storie di vocazione”: durante la settimana da domenica 8 maggio a sabato 14 maggio saranno diffuse delle storie di vocazione in diocesi e trasmesse su Misericordia TV, YouTube, Facebook e Instagram con invito a condividerle anche sulle vostre testate e reti di contatti.

Sabato 14 maggio, alle 21.30, ci sarà una veglia per le vocazioni presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca.

«Fare la storia» (FT 116) è il tema scelto per la Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 2022. La vocazione – come la storia – si fa; è un’opera artigianale che non può compiersi che alla scuola del Maestro e insieme alla Chiesa. È la concretezza della vita l’orizzonte entro cui discernere e decidere la propria vocazione, riconoscendo la volontà di Dio che invita a compiere una missione (EG 273) – la propria – che non è precostituita, già formata ma da farsi, insieme a Dio e insieme agli altri, nella carità.

Responsabile del centro diocesano per le vocazioni è don Sergio Carafa.

STORIE DI VOCAZIONE: SUOR LUCILLA

Oggi vi proponiamo la prima delle cinque TESTIMONIANZE VOCAZIONALI, che ci prepareranno a vivere al meglio la veglia vocazionale di sabato 14 maggio alle ore 21:30 in cattedrale a Termoli.

Suor Lucilla, una religiosa delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, ci racconta la sua #STORIA vocazionale.

