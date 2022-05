Vittima dell'amore: fiaccolata per Romina De Cesare

Per non dimenticare lun 09 maggio 2022

La fiaccolata per Romina De Cesare

CERRO AL VOLTURNO. Ieri sera lungo le vie di Cerro al Volturno una lunga fiaccolata in ricordo di Romina De Cesare, la 36enne vittima di femminicidio, tragicamente uccisa dal suo ex fidanzato e reo confesso Pietro Ialongo.

La fiaccolata è stata organizzata dalla Parrocchia Assunzione Maria Vergine e, nonostante la pioggia battente, ha visto la partecipazione di moltissime persone non solo di Cerro al Volturno ma anche dai centri limitrofi, seguita in diretta Facebook da Zona Rossa web tv e grazie a loro anche da Termolionline.

Toccanti le immagini del lungo corteo, con a capo una gigantografia di Romina, che scivola tra le vie di Cerro al Volturno in un silenzio spettrale e accompagnato solo dal calore e dalla luce delle fiaccole rosse.

Rosse come il colore che contraddistingue le iniziative della lotta alla violenza contro le donne, come il colore di quell’amore che non dovrebbe mai tramutarsi in violenza. Mai.

Prima dell’inizio della fiaccolata c’è stato un momento di preghiera e di testimonianze in Chiesa in ricordo di Romina. Un momento di riflessione per tutte quelle donne che purtroppo hanno trovato la morte per mano di chi diceva di amarle.

La manifestazione ha avuto lo scopo anche di dimostrare affetto e vicinanza ai familiari di Romina, soprattutto al papà Mario e al fratello Antony. Un modo per fargli comprendere la vicinanza di tutti in questo momento di dolore che è il dolore di tutto il piccolo centro della Valle del Volturno.

