Morte endouterina fetale, Asrem a congresso scientifico

CAMPOBASSO. L'Asrem, promosso dalla Anatomia Patologia diretta dalla dott.ssa L. Di Filippo, organizza un corso di 9,5 Ecm riservato al personale della Azienda ma con attestato di partecipazione per tutti i partecipanti esterni.

Il corso è per tutte le specialità di medici, per biologi, TSLB, infermieri e ostetriche, i posti sono 80.

Si tratta di un evento scientifico di grande rilievo: due giorni di studio sulla morte endouterina fetale (Mef), un evento infausto del terzo trimestre di gravidanza, un evento terribile che non si dovrebbe verificare mai ma che purtroppo in Italia ha una frequenza dello 0,2-0,7 % e quindi bisogna ben conoscere nei suoi differenti aspetti. Ospiti di eccezione e di altissimo livello scientifico. Infatti, l’Asrem ha invitato tra i massimi esperti in materia di molte Università italiane.

Una vera autorità del settore, il ginecologo prof. Facchinetti Direttore del reparto e della scuola di specializzazione in Ginecologia presso l’Università di Modena/Reggio Emilia autore delle principali linee guida sulla MEF sia regionali in Emilia-Romagna che nazionali. Il professore da anni si occupa delle problematiche inerenti alle morti evitabili in gravidanza e recentemente ha anche approfondito le problematiche emerse in pazienti gravide affette da Covid-19.

L'anatomopatologo il prof. Vellone dell’Università di Genova, tra i principali gineco-patologi italiani, recentemente nominato Direttore della Anatomia Patologica dell’Ospedale Gaslini di Genova e che per un breve periodo, 10 anni fa, lavorò anche a Campobasso al Centro dell’Università Cattolica oggi Gemelli Molise.

Di grande spessore i Medici Legali presenti, il Prof. Ciallella, di origini molisane, Professore e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale alla Università Sapienza di Roma, medico legale e patologo forense di grande esperienza, spesso protagonista in casi medico legali di ribalta nazionale. Altro grande medico legale presente il Prof. Campobasso, già docente presso l’Università del Molise, attualmente direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, verrà con due suoi allievi il dott. Feola e la dott.ssa Sablone.

Tra i moderatori oltre alla dott.ssa Nugnes anatomopatologo all’Ospedale di Campobasso, anche i professori Garofalo (Direttore del Laboratorio Analisi all’Ospedale di Campobasso e professore di Genetica Medica) e Merolla (professore di Anatomia Patologica) dell’Unimol, Università degli studi del Molise, che tra l'altro, grazie all’interessamento, alla grande disponibilità e al sostegno del prof. Guerra, direttore del Dipartimento di Medicina, ci ospiterà proprio nella facoltà di Medicina a Tappino, nell’Aula Ippocrate.

Ci saranno anche un esperto di rischio in ambito assicurativo il dott. Simonelli, e la nostra esperta aziendale di risk management la dott.ssa Ruzzi.

Parteciperanno ai lavori anche i maggiori medici legali del Molise (i dottori Buccieri, Scarano e Vecchione) e tutti i primari ginecologi della nostra Azienda (i dottori Doganiero, Tirabasso e Molinari) con numerosi altri colleghi ginecologi (Gagliardi, Mercorio e Paglia) e la presidente dell’Ordine delle Ostetriche di Campobasso e Isernia la dottoressa Palladino.

Verranno a Portare i loro saluti all’inizio dei lavori le principali autorità in campo sanitario del Molise. Si allegano Locandina e Brochure.

Galleria fotografica