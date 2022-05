Mondo Pro loco, Calignano si dimette dal comitato dell'Unpli Molise

TERMOLI. Il comitato Unpli Molise, perde un pezzo, dopo l’ultimo consiglio per l’approvazione del bilancio e prima dell’assemblea regionale delle Pro loco del Molise, si è dimesso il consigliere con deleghe alla Siae, Convenzioni e Circoli Unpli, Luciano Calignano, espressione della Pro loco Termoli.

La decisione delle dimissioni è scaturita dai seguenti punti: «Decisioni prese in autonomia senza la valutazione e l’approvazione del Consiglio direttivo, come ad esempio per citarne alcune: ricariche del cellulare, spese di viaggi extra, bolletta di telefonia e internet, per la sede della segreteria con intestazione del contratto non intestato a Unpli Molise», che dopo l’intervento di Calignano, sono state eliminate le voci con un risparmio annuale di circa 2.500 euro.

Inoltre, in questi anni, non c’è mai stato un bilancio di programmazione degno di un comitato regionale a differenza delle regioni limitrofe.

L’intera gestione del comitato regionale non rappresenta quei requisiti previsti per una corretta gestione e senza una sede di riferimento per il coordinamento regionale: sede comitato Regionale: Agnone, sede segreteria: Termoli, segretario a Santa Croce di Magliano. Come afferma Luciano Calignano: «Mi sono dimesso perché credo fortemente nelle pro loco molisane e nell’Unpli nazionale, la situazione è diventata talmente insostenibile per le ragioni sopra citate, anche se per alcuni non ci sia nulla di cui lamentarsi». Inoltre, «le Pro Loco del Molise hanno bisogno di essere formate e aiutate con percorsi formativi, per affrontare le prossime novità che ci attendono: iscrizione al Runts, nuove procedure di amministrazione e bilancio, etc. se non si interviene subito si rischia la chiusura di tante pro loco che già oggi si trovano in serie difficoltà». Lo scopo principale è quello di costruire nuovi progetti, per rendere le Pro Loco indipendenti e non dipendere dalla legge sui contributi nr. 20/77, – oppure creare una rete di collaborazione tra le Pro Loco in modo da poter partecipare tra le altre possibilità, anche al “Bando Molise Cultura”, come era già stato discusso alle prime riunioni del consiglio direttivo e, ad oggi, non è stato fatto nulla.

Tutto questo, ed altro, ha portato Luciano Calignano a prendere la decisione di lasciare il consiglio direttivo ma non di abbandonare la carica di presidente della Pro Loco di Termoli.