Gocce di civiltà e di cinema sociale

TERMOLI. «La violenza di genere va contrastata 365 giorni l'anno. Per questo abbiamo deciso di proiettare per la sesta volta in Molise, e dopo diverse tappe extraregionali, Gocce di Simone D'Angelo, il primo cortometraggio dedicato alla prevenzione delle violenze sulle donne attraverso la cultura millenaria dell'Olivo.

Un format rivelatosi inaspettatamente efficace nel rivelare le profonde contiguità della resilienza dell'albero con la capacità dell'essere umano di emancipazione e trasformazione». L’invito è del presidente della cooperativa sociale Kairos, Nicola Malorni. La presentazione, voluta dal Lions club Tifernus, ha luogo alle 16.30, all’ex cinema Sant’Antonio.

Previsti interventi di saluto istituzionali e poi parola a Nicola Malorni, Simone D’Angelo e Desirèe Mancinone.