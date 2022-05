Festa di San Timoteo, benedizione del Crocifisso con monsignor Domenico D'Ambrosio

Festa di San Timoteo, messa e benedizione con monsignor Domenico D'Ambrosio

TERMOLI. È sempre molto gradito il ritorno dell'ex vescovo di Termoli, monsignor Domenico D'Ambrosio, in città. Particolarmente legato al culto di San Basso e San Timoteo, in occasione della festa per il 77esimo anniversario dal ritrovamento delle reliquie del compatrono nella cattedrale, l'arcivescovo emerito ha presieduto nella serata di ieri la celebrazione eucaristica.

Momento particolare, quello in cui poi assieme al parroco don Benito Giorgetta, ha benedetto il nuovo Crocifisso all'ingresso della chiesa, posizionato in un punto strategico di via Fratelli Brigida, che abbiamo seguito e diffuso in diretta Facebook grazie a Dalila Catenaro.





Galleria fotografica