Progetti di mobilità internazionale col programma Erasmus Plus a Palata

PALATA. L’istituto comprensivo di Palata proiettato in Europa. Grande fermento in queste settimane all’Istituto comprensivo “Ricciardi” di Palata, coinvolto in ben 2 progetti di mobilità internazionale Erasmus+: il primo, appena concluso, ha permesso alla dirigente Tamara Isler di partecipare ad un corso di specializzazione con altri colleghi europei per una settimana presso la capitale svedese Stoccolma; il secondo, ora in corso, vede gli alunni delle terze medie protagonisti.

La stessa Isler ci dice: «La nostra scuola è parte di un progetto di scambio intitolato “Back 2 roots” – ritorno alle radici – che coinvolge, oltre alla nostra, altre 3 scuole; quello che lega queste istituzioni è il fatto di essere situate in territori dove sono presenti minoranze croate. Ora i nostri alunni sono in Croazia, l’anno prossimo toccherà a Serbia e Austria e poi i nostri partner verranno qui in Molise. Il programma Erasmus+ consente la mobilità gratuita di alunni, docenti e di tutto il personale scolastico ed è promosso dall’Unione europea. Credo sia davvero importante confrontarsi e conoscere realtà diverse, ma anche portare le nostre esperienze all’estero. Erasmus+ consente di abbattere barriere e pregiudizi e di costruire insieme l’idea di un'Europa sempre più unita per il futuro dei nostri ragazzi».

Dal prossimo anno scolastico, si progetterà anche la mobilità per i docenti dell’Istituto comprensivo di Palata.

Galleria fotografica