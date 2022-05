Alla scoperta del mosaico di San Timoteo e delle sculture di Cleofino Casolino

TERMOLI. In occasione della settimana dedicata a San Timoteo, alla vigilia della festa liturgica del compatrono di Termoli, gli studenti dell’istituto comprensivo Oddo Bernacchia

Le scuole stanno tentando di recuperare il tempo perso durante la pandemia e stavolta scolari a lezione di mosaici e creazioni con l’argilla, docente esterno d’eccezione, in questa lezione, non poteva non essere che Cleofino Casolino.

Primo incontro all’interno della chiesa di San Timoteo per spiegare il grande mosaico timoteano che adorna la Chiesa, un mosaico timoteano davvero maestoso che stando alla storia della sua creazione e della sua messa in opera, spiegata con dovizia di particolari sempre dal maestro per l’occasione, ha davvero entusiasmato gli alunni presenti come anche la loro professoressa Carla Di Pardo, sei mesi a tempo di record è stato ultimato, da Michael Todisco, davvero un‘opera oltre che ammirata ed apprezzata, maestosa. Dopo aver fatto capire ai ragazzi l’importanza e la bellezza del Mosaico che adorna la chiesa di San Timoteo, la scolaresca si è spostata qualche centinaio di metri per andare al laboratorio di Cleofino in via Alfano.

Lì, ai ragazzi si è aperto davvero un mondo, l’artista Cleofino ha spiegato loro i segreti per lavorare al meglio l’argilla e poi sotto la sua guida ha dato un pezzo della materia argillosa, gli ha spiegato le basi per poterla lavorare ed ha assegnato loro un compito, quello di costruire una lampada, come plasmarla ed adornarla, poi ci ha fatto scrivere il nome su ognuna di esse ed ha promesso loro dopo che si fossero asciugate, le avrebbe cotte per renderle più consistenti e una volta ultimate tutte le operazioni, le avrebbe donate tramite la professoressa ai legittimi proprietari cioè gli alunni presenti. Una bella e istruttiva lezione di creazioni artistiche, sempre nella didattica in presa diretta che alcune scuole hanno deciso di intraprendere dopo periodi davvero molto duri per tutto l’apparato scolastico.

