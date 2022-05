Madonna di Montelateglia e San Nicola, Tavenna tra fede, devozione e prodotti tipici

TAVENNA. Dal sindaco Paolo Cirulli e dall'amministrazione comunale di Tavenna, l'invito alla festa di San Nicola.

«Termineranno questa sera con lo spettacolo musicale delle ore 21 presso il piazzale antistante il comune, i festeggiamenti del 10 e 11 maggio, svoltisi in paese per celebrare le ricorrenze della Madonna di Montelateglia e San Nicola.

Cogliamo a tal proposito, l'occasione per ringraziare don Michele e don Carlo per la loro presenza e disponibilità, per aver celebrato le Sante Messe ed aver partecipato alle processioni che hanno visto portare sia la Madonna che San Nicola a spalla per le vie del paese.

Un grazie particolare va ai volontari, che con il loro impegno si è potuta realizzare la due giorni di festa, con fuochi pirotecnici, banda e spettacolo musicale la sera dell'11. Un ulteriore grazie a tutti i Tavennesi che hanno partecipato e che hanno anche donato uova, vino, formaggi, ventricina e dolci offerti poi, come la tradizione vuole, ai fedeli al termine della santa messa del 10 maggio, dedicata alla Madonna di Montelateglia.

Tavenna e la sua comunità, hanno tanta voglia di tornare a vivere e lo hanno dimostrato con la numerosa partecipazione, manifestando così la voglia di riappropriarsi delle proprie feste religiose e delle antiche tradizioni, che la pandemia da covid-19 aveva purtroppo vietato.

A breve, il 13 giugno festeggeremo Sant'Antonio, con le celebrazioni religiose e la tradizionale sfilata dei carri, trainati da buoi e addobbati con lenzuola lavorati a merletto e al tombolo».

