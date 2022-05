San Timoteo: finalmente tutti in processione

Festa di San Timoteo: il solenne pontificale e la processione

TERMOLI. Conclusi ieri sera, a Termoli, i festeggiamenti del compatrono San Timoteo, apostolo di Paolo di Tarso, con la processione seguita in diretta Facebook da Termolionline.

Ospite della giornata, nell'omonima parrocchia, il cardinale Enrico Feroci, direttamente dal santuario del “Divino amore” di Roma, per omaggiare San Timoteo, il compatrono della nostra città.

Presenti alla messa solenne delle 18 oltre sua eminenza Feroci, il vescovo Gianfranco De Luca, don Benito Giorgetta - parroco della chiesa di San Timoteo - e quasi tutti i parroci delle altre chiese della città.





Presenti tra le istituzioni: il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, l’assessore alla cultura Michele Barile, il consigliere comunale Bruno Fraraccio, il coordinatore della Lega in Molise l’avvocato Michele Marone e immancabili i cavalieri di San Timoteo che hanno portato il santo in processione per le vie del centro, assieme all’iconografia e al teschio.

Una chiesa gremita di fedeli, così come in tantissimi hanno seguito il santo per la città. Una ricorrenza sentita, quella di San Timoteo e questa processione inevitabilmente ricorda un ritorno alla normalità. Una normalità che abbiamo sognato lungamente e che dopo tanto tempo siamo riusciti nuovamente ad abbracciare in questa giornata di festa.

“Timoteo è un santo che inevitabilmente ci riporta in Oriente”, così come Feroci ci ha ricordato. Un santo nato in Asia minore, da padre greco e da madre giudea, Eunice. Sua nonna era Loide.

Il momento della concelebrazione eucaristica è stato commuovente e seguitissimo, accompagnato anche dal coro. L’atmosfera, con un caratteristico crepuscolo ha accompagnato San Timoteo per le vie del borgo. La banda musicale ha accompagnato la processione.

Un altro momento emozionante è stata la genuflessione del cardinale Feroci dinanzi le reliquie del santo, presenti in Cattedrale. Un momento davvero unico e magico e che inevitabilmente ci riporta con il ricordo al viaggio di San Timoteo a Roma, in visita da Papa Francesco, prima che il mondo venisse sconvolto dalla pandemia.

Galleria fotografica