Buona vita: dai giovani ai giovani

Buona vita: dai giovani ai giovani, il decimo consiglio di Papa Francesco

TERMOLI. Nuova testimonianza nella settimana di preghiera per le vocazioni alla diocesi di Termoli-Larino.

«E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà. La forza della nostra speranza è credere ad una creazione che si estende fino al suo compimento definitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di immaginazione hanno regalato all’umanità scoperte scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato gli oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva calpestato mai. Gli uomini e le donne che hanno coltivato speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni di vita per tutti". Ada ci racconta come l'incontro con Gesù, le ha donato la forza rinnovata per affrontare gli ostacoli e ritrovare il coraggio per vivere la quotidianità. Nonostante le prove che stiamo soffrendo in questo particolare periodo storico, coglie il prezioso messaggio del papa e invita tutti i giovani a non aver paura di sognare.

Buona Vita e Buon Cammino a tutti!»