Anche a Termoli la cartella filatelica dedicata alla pace

TERMOLI. Poste Italiane ha realizzato una cartella filatelica dedicata al valore universalmente riconosciuto della Pace al fine di sensibilizzare sull’importanza di questo grande tema tutti gli appassionati di Filatelia, e non solo, e di stimolare una ulteriore riflessione in merito agli ultimi eventi che stanno segnando l’Europa. La distribuzione di questo folder è un piccolo gesto, ma intende rappresentare la speranza di voltare pagina il prima possibile verso un futuro migliore.

La collezione in formato A4 a due ante contiene un foglietto e 15 francobolli, tra cui quelli celebrativi “Anno Mondiale della Pace” (11 novembre 1986), “Europa 1995 – Pace e Libertà” (5 maggio 1995) e del conferimento del premio Nobel per la pace all’Unione Europea (10 dicembre 2012).

In Molise la cartella filatelica è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio).

Il prodotto filatelico è inoltre disponibile negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e a breve acquistabile online sul sito filatelia.poste.it.

