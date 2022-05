Alunni della scuola primaria di Difesa Grande in visita al borgo antico

TERMOLI. Due classi di alunni della Scuola Primaria di Difesa Grande, la 3A e la 3B accompagnati dalle loro insegnanti: Maria Concetta Colombo, Tiziana Moscatiello, Katia Nestola e Gaia Puglielli, in una splendida giornata di sole, hanno effettuato una uscita didattica andando a visitare il Borgo Antico della nostra città. Ad attenderli per raccontare loro la storia millenaria di Termoli, il presidente dell'Archeoclub locale Oscar De Lena che, in due ore, ha coinvolto i ragazzi facendo vedere loro le bellezze del nostro borgo, le sue viuzze come la "rejiecelle", la cattedrale e il castello. Naturalmente non potevano mancare gli aneddoti e le leggende come "la campana di Santa Caterina".

Con la ricorrenza dei 77 anni dal ritrovamento delle reliquie di San Timoteo, i ragazzi sono stati accompagnati anche nella cripta della cattedrale per mostrare loro il luogo dove, per 706 anni, le reliquie del nostro compatrono, discepolo preferito e amato di San Paolo, è rimasto nascosto per evitare trafugamenti da parte dei pirati saraceni.

Finalmente i ragazzi, dopo due anni chiusi in casa e con lezioni a distanza, hanno potuto con gioia e allegria conoscere parte della loro città ad alcuni completamente sconosciuta.

