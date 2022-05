«Colorare e abbellire l’immagine del paese», riparte Guglionesi in fiore

GUGLIONESI. «Incentivare, riqualificare, valorizzare, ravvivare, colorare ed abbellire l’immagine del paese. Favorire l’educazione al senso di appartenenza al luogo in cui si risiede e si vive, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano». Sono due dei sette obiettivi che la Pro Loco Colleniso di Guglionesi intende raggiungere con il concorso “Guglionesi in fiore” giunto alla terza edizione. Partito nel 2019, da un’idea di Licia Lemme e Michela Bellocchio, il concorso ha aperto le iscrizioni per l’anno 2022 le quali vedono il termine massimo fissato per il giorno 30 Maggio 2022. A giudicare le varie realizzazioni ci sarà una giuria nominata ad-hoc, composta da un fioraio, un fotografo, un agronomo ed un architetto paesaggista. A differenza degli altri anni, in cui il concorso era rivolto principalmente agli abitanti del centro storico, quest’anno la Pro Loco ha voluto allargare la sfida, estendendo l’invito a tutto il paese. Il concorso si concluderà il 2 Agosto 2022, quando, con cerimonia pubblica, verranno assegnati i premi ai vincitori delle quattro categorie in gara.

Un’altra modifica importante apportata all’evento è l’attivazione di un laboratorio di riciclo creativo, attraverso il quale, sperano i volontari, si riesca a realizzare un importante addobbo floreale da destinare alla classica infiorata prevista per la processione del Corpus Domini che quest’anno si terrà il 19 giugno 2022. «Siamo molto contenti di sentire anche quest’anno il sostegno di tanti, in primis del Comune di Guglionesi che ci concede il Patrocinio, passando per le altre associazioni: Zampe nel Cuore Onlus, A.G.N.G. e Guglionesi Riders, che insieme a noi hanno preso l’impegno di addobbare e prendersi cura di alcune aree cittadine, finendo con tutti gli iscritti che ogni anno si mettono in gioco e sostengono l’iniziativa. L’idea di inglobare anche l’infiorata del Corpus Domini e di attivare il laboratorio di riciclo, ci entusiasma ulteriormente.

Siamo sicuri che con l’aiuto di tutti riusciremo a creare una cornice mozzafiato», dichiara la presidente Teresa Arielli. «Abbiamo bisogno di volontari per il laboratorio e di materiali da riciclare quali: scampoli di tessuto, bottiglie di plastica di vari colori, sacchetti di plastica, sughero, lana…», - è l’appello del vice presidente Francesco Cassetta. Tutte le informazioni, il regolamento ed i moduli di adesione, sono a disposizione sulle pagine social “ProLoco Colleniso Guglionesi”, oppure contattando direttamente il numero 392.7649021.

