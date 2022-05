Fantastico tour pieno di incontri coi Travel blogger di "Aitb" a Termoli e alle Tremiti

TERMOLI. Termoli e Isole Tremiti, un connubio sempre magico, un binomio insostituibile per il turismo del mare Adriatico, sicuramente da incentivare al massimo, specie ora che sono stati anche stabilizzati i collegamenti marittimi, con l’assegnazione della tratta al nuovo concessionario.

È una settimana di alta promozione per la costa termolese, con la Postcard all’Eurovision Song Contest, che sarà bissata domani sera, in occasione della finale, e anche per la vetrina avuta due sere fa su Geo.

Ma un appuntamento strategico, di promozione del territorio, è quello che andrà in scena, proprio tra Termoli e le Isole Tremiti, nel weekend, a partire da domani.

Parliamo di un Blog Tour Aitb, che prevede nelle giornate di sabato 14 maggio e domenica 15, la visita di alcuni soci di Aitb, l'associazione italiana travel blogger. L'idea è nata da due attività storiche del territorio, Trattoria/B&b Nonna Maria di Termoli e Hotel La Tramontana delle Isole Tremiti che hanno pensato, con l’inizio della bella stagione, di invitare un gruppo di blogger del calibro di turistadimestiere.com, www.girovagate.com, viaggiesorrisi.com, viaggiacorrisogna.it, bussoladiario.com.

A sostegno dell’iniziativa si sono aggiunte altre attività come la gelateria Yo-Go, il Caffè Casolino di Roberto Casolino, la birreria Only One e la ditta Attanasio che effettua escursioni in barca. Presente anche Oscar De Lena con una visita nel centro storico di Termoli, dal Castello Svevo alla Cattedrale, fatta di racconti e nozioni storiche di rilievo. A supporto dell’iniziativa ci saremo anche noi di Termolionline con la presenza live sul web nel giorno di sabato 14 Maggio a Termoli e domenica alle Diomedee.

Un’occasione davvero unica e irripetibile, per narrare storia e tradizioni, scoprire le virtù gastronomiche e raccontare il territorio e le sue eccellenze, in un contesto temporale che invita alla programmazione delle ferie estive.

Dialoghi, curiosità e aneddoti nelle conversazioni coi travel blogger metteranno a fuoco sia l’interesse dei tour operator verso il litorale molisano e la sua offerta turistica, sia le idee che nascono in riva all’Adriatico per attrarre sempre maggiori presenze.

Una due giorni che coinciderà, oltretutto, col ventennale dell’apertura del ristorante Nonna Maria, evento nell’evento.

Il Programma:

1° giorno - sabato 14 maggio:

ore 8.30 sistemazione nel B&b Nonna Maria a Termoli (promotore dell’iniziativa),

ore 9.00 colazione presso Caffè Casolino di Roberto Casolino (promotore dell’iniziativa),

ore 10.15 visita nel centro storico, Castello Svevo e Cattedrale con Oscar De Lena,

ore 12.30 pranzo presso Trattoria Nonna Maria (promotore dell’iniziativa),

ore 14.00 in cucina con lo Chef e Rocco per la zuppa di pesce,

ore 17.00 passeggiata in spiaggia a Termoli,

ore 18.00 sosta alla gelateria Yo-Go (promotore dell’iniziativa),

ore 18.30 visita al trabocco e al porto turistico di Termoli,

ore 20.30 cena presso la Trattoria Nonna Maria (promotore dell’iniziativa),

ore 23.00 Street Food evento sul lungomare nord di Termoli,

ora 24.00 sosta alla birreria Only One (sponsor dell’iniziativa).

2° giorno - domenica 15 maggio:

ore 9.00 partenza per le Isole Tremiti,

ore 10.15 arrivo alle Isole Tremiti,

ore 10.30 partenza con Fabio della ditta Attanasio per una bellissima escursione in barca,

con visita alle grotte e soste bagno nelle meravigliose Isole Tremiti (promotore dell’iniziativa),

ore 12.15 camminata sull’isola di San Nicola e visita all’abbazia di Santa Maria e San Nicola,

ore 13.45 pranzo a sacco preparato dall’Hotel La Tramontana (promotore dell’iniziativa),

ore 15.00 ritorno e camminata sull’isola di San Domino,

ore 20.00 cena e pernotto all’Hotel La Tramontana (promotore dell’iniziativa.