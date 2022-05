Ricordando Giulia, la cerimonia al parco giochi di Montenero

Per non dimenticare

MONTENERO DI BISACCIA. Già prevista per sabato scorso, 7 maggio, con il perdurare del maltempo la cerimonia in ricordo di Giulia, in programma nel parco giochi don Nino Zappitelli è stata rinviata. L’appuntamento è rimandato al pomeriggio di oggi, alle ore 16. Chi potrà mai dimenticare la tragedia della piccola Giulia, la bimba di 4 anni salita in cielo lo scorso 11 settembre, a causa di un incidente stradale, sulla SP 51, poco prima dell'abitato di Petacciato.

Un sabato atroce, per l'intero basso Molise, soprattutto per le comunità di Petacciato e Montenero di Bisaccia. A 8 mesi dal dramma, per ricordarla e renderle omaggio, è stato donato a Montenero di Bisaccia un gioco per i più piccoli nel parco intitolato a don Nino Zappitelli. Il gesto solidale è frutto di una raccolta fondi promossa dagli amici della famiglia Di Gregorio, in particolare dalla classe 1985 e sostenuto da oltre 100 famiglie.

Sarà don Stefano Rossi a benedire il giochino alla presenza della famiglia di Giulia. Sarà una giornata di festa dove tutti saranno con il naso all’insù a scrutare tra le nuvole un angelo che si è nel cuore di tutti.