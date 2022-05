Dal dolore al riscatto, tappa a Montenero per il libro-intervista di don Benito Giorgetta

MONTENERO DI BISACCIA. “Parole come inclusione, dolore, riscatto, sofferenza, emarginazione, solitudine, solidarietà, nuovo inizio. E poi quella più importante, amore, amore per la vita, per una relazionalità che porti a riconoscere l'altro all'interno di un contesto partecipativo e di valorizzazione, perché ognuno possa avere la sua possibilità di riscatto dall'errore e dalla sofferenza, a partire dalla scuola come nella vita.

Un incontro educativo e dall'alto valore formativo. Ringrazio di cuore la Dirigente Patrizia Ancora che mi ha dato la possibilità di partecipare in rappresentanza dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero.

Grazie a Don Benito Giorgetta, agli organizzatori, a Don Stefano, al Sindaco Simona Contucci e all'amministrazione comunale di Montenero, e a chi è intervenuto.

Presentazione del libro "Passiamo all'altra riva" di Don Benito Giorgetta”. Il report è di Laura D'Angelo, giovane docente e scrittrice di Montenero.